В МИДе отметили усилия Анкары по вытеснению террористов в Идлибе

Россия отмечает усилия Турции по вытеснению террористов, препятствующих патрулированию трассы М-4 в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В Идлибе российские и турецкие военные принимают меры по выполнению российско-турецкого дополнительного протокола от 5 марта по созданию коридора безопасности вдоль трассы М-4 и налаживанию совместного патрулирования», — сказала она в четверг, 23 апреля.

По словам дипломата, этой работе противостоят радикальные формирования, в связи с этим Россия отмечает усилия Турции по их вытеснению из района трассы М-4.

В конечном счете произойдет отмежевание умеренной оппозиции от террористов при нейтрализации последних, добавила Захарова.

В середине апреля турецкая жандармерия дубинками и слезоточивым газом разогнала протестующих сторонников боевиков на трассе М-4 Алеппо–Латакия в Сирии и разгромила их палаточный лагерь. Баррикады из покрышек и песка появились прямо на дороге у поселка Найраб около месяца назад.

Люди препятствовали проезду по ней совместных патрулей российских и турецких военных. По мнению экспертов, такие решительные действия могут в итоге привести к полному разблокированию стратегического шоссе.

22 апреля российские и турецкие военные совместно провели пятое патрулирование этой трассы. Она соединяет Латакию и Алеппо. Совместное патрулирование призвано обеспечить безопасность передвижения мирного населения и стать гарантией недопущения эскалации ситуации в регионе.