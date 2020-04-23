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Apple начнет производить ноутбуки с собственным процессором в 2021 году

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Фото: Global Look Press/Daniel Kalker/dpa
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Компания Apple перейдет на производство ноутбуков с собственными процессорами в 2021 году. Об этом 23 апреля сообщает Bloomberg.

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Процессор для ноутбуков будет разработан на основе процессора A14, который планируется установить в новые модели iPhone. Источники агентства утверждают, что производством процессора займется тайваньская компания Semiconductor Manufacturing Co., которая совместно с Apple выпускает процессоры для iPad и iPhone.

Таким образом, компания из Купертино начинает отказ от процессоров Intel, которые устанавливались на ноутбуках Apple с 2005 года. Первые процессоры Mac будут иметь восемь высокопроизводительных ядер и как минимум четыре энергосберегающих ядра.

Предполагается, что первым устройством с таким процессором станет новый недорогой ноутбук. Отмечается, что на данном этапе новый процессор не сможет конкурировать с продукцией Intel в таких моделях как MacBook Pro., iMac и настольный компьютер Mac Pro.

Ранее, 15 апреля, Apple презентовала новый iPhone SE. Характеристики устройства были размещены на официальном сайте компании.

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