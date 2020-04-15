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Apple представила новый iPhone SE

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Фото: apple.com
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Американская компания Apple в среду, 15 апреля, презентовала новый iPhone SE. Характеристики устройства были размещены на официальном сайте Apple.

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Телефон будет оснащен экраном размером 4,7 дюйма, процессором A13 Bionic, который установлен на iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, а также физической кнопкой «Домой», в которую будет встроена технология распознавания отпечатка пальцев Touch ID.

Также в телефон добавлена функция «Глубина», благодаря которой можно менять степень размытия фона во время или после съемки. Кроме того, появилась функция Smart HDR, с помощью которой телефон интеллектуально настраивает освещение во время съемки портрета.

Ранее, 13 апреля, агентство Bloomberg сообщило, что Apple Inc. представит осенью новый iPhone 12. Согласно данным издания, в ходе осенней презентации будут представлены сразу четыре смартфона — iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini.

Версии Pro получат корпуса с четко очерченными, а не закругленными гранями, в то время как стекло, наоборот, станет плоским, без выпуклостей. Блок камер в дополнение к имеющимся объективам получит сканер LiDAR. Кроме того, диагонали дисплеев будут увеличены за счет более тонких рамок на экране.

В январе СМИ сообщили о планах Apple выпустить бюджетный iPhone, который будет похож по дизайну на iPhone 8, выпущенный в 2017 году.

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