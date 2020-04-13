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СМИ узнали о дизайне нового iPhone 12

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Фото: youtube.com
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Американская компания Apple Inc. представит осенью новый iPhone 12. Как в понедельник, 13 апреля, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с планами компании источники, новая модель смартфона заимствует изменения от новых iPad Pro и iPhone SE.

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По данным агентства, в ходе осенней презентации будут представлены сразу четыре смартфона — iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini.

Версии Pro получат корпуса с четко очерченными, а не закругленными гранями, в то время как стекло, наоборот, станет плоским, без выпуклостей. Блок камер в дополнение к имеющимся объективам получит сканер LiDAR. Кроме того, диагонали дисплеев будут увеличены за счет более тонких рамок на экране.

В январе СМИ сообщили о планах Apple выпустить бюджетный iPhone, который будет похож по дизайну на iPhone 8, выпущенный в 2017 году. Телефон будет оснащен экраном размером 4,7 дюйма, процессором A13 Bionic, который установлен на iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, а также физической кнопкой «Домой», в которую будет встроена технология распознавания отпечатка пальцев Touch ID.

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