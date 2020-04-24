Весь 2019 год всевозможные эксперты предупреждали о неизбежности финансового кризиса в самое ближайшее время. И он действительно пришел. А оказалось, что к нему опять никто не готов.

Частично это можно объяснить тем, что кризис пришел раньше, чем его ожидали. Различные индикаторы показывали: он должен наступить не завтра. Но при этом многие забыли простую вещь: предсказать, что послужит спусковым крючком перемен в экономике, невозможно. Каждый кризис начинается по-своему. В этот раз катализатором обвала стала пандемия коронавируса.

Сегодня много разговоров о возможных последствиях наблюдаемых нами трансформаций в экономике. Но, на мой взгляд, еще слишком рано судить о том, как изменится мир после окончания пандемии, так же как и о том, насколько быстро восстановят прежние значения фондовые индексы.

Но некоторые уроки из произошедших событий можно извлечь уже сейчас.

На мой взгляд, самое важное — это принимать решения о том, что делать во время кризиса, еще до того, как он наступит. Такая идея не нова. Каждый спад в экономике преподает нам урок. Но проходит совсем немного времени, и большинство о нем забывают.

Во время пандемии поздно пытаться укреплять иммунитет. Чтобы организм в случае эпидемии смог сам справиться с инфекцией, необходимо долгое время планомерно заниматься спортом, закаливать организм, правильно питаться. Это требует ежедневных усилий, которые не принесут немедленного заметного эффекта. Если же опасность на пороге, попытки быстро наверстать упущенное могут только усугубить ситуацию. Остается спрятаться за закрытыми дверями и надеяться на помощь медиков, если вдруг не повезет.

Каждый раз во время потрясений в экономике на финансовых советников обрушивается шквал вопросов. Они, в общем-то, правильные. Но несвоевременные. Если бы эти вопросы были заданы раньше, то многих проблем можно было бы избежать. Как и в случае со здоровьем, укреплять финансовый иммунитет нужно заранее. Нарабатывать правильные привычки, следить за своими доходами и расходами, формировать запас прочности. Это также требует ежедневных усилий и не дает немедленного эффекта.

Второй важный урок сегодняшней ситуации — в такие времена критичным становится вопрос ликвидности активов. Свежее исследование НАФИ показывает, что россияне по-прежнему плохо осведомлены о свойствах различных финансовых инструментов. Так, 39% опрошенных продолжают считать недвижимость самым надежным и выгодным вариантом вложения средств. Однако в кризис она резко теряет ликвидность. И если появится экстренная потребность в деньгах, квартиру, а тем более дом, придется продавать с убытками.

Также в пятерке лидеров такие активы, как вклады в государственных банках (19% опрошенных), покупка золота и драгоценностей (18%), наличные рубли (10%) и валюта (10%). Вклады, а также кэш не вызывают вопросов с точки зрения ликвидности. А вот превратить купленные драгоценности обратно в деньги можно только с огромными потерями, даже в случае роста биржевой цены на благородный металл.

Важна ликвидность и в более широком смысле слова, то есть запас наличности для оплаты текущих расходов. Другой опрос НАФИ, опубликованный в самом начале кризиса, показал, что у двух третей россиян сбережений хватит лишь на крайне короткий промежуток времени.

Но какую же пользу из этих уроков можно извлечь сегодня? Я понимаю, что ответ в стиле «раньше надо было думать» не принесет пользы людям, оказавшимся сейчас в сложной финансовой ситуации.

В качестве универсальных рекомендаций можно посоветовать срочно урезать расходы, постараться сформировать подушку безопасности и начинать учиться грамотному финансовому поведению. Лучше потратить время в самоизоляции на изучение вопросов личных финансов и инвестирования, чем на чтение статистики по заболеваемости в разных странах. И особое внимание следует уделить вопросам финансового планирования.

Автор — директор Ассоциации «Национальная лига финансовых советников»

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