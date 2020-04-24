«Работа в «Авангарде» с Хартли помогла быстрее адаптироваться в НХЛ»

В нынешнем сезоне НХЛ одним из самых ожидаемых событий стал дебют за океаном российского нападающего Ильи Михеева. Летом прошлого года 25-летний хоккеист подписал контракт с «Торонто Мэйпл Лифс». Уроженец Омска, который всю карьеру провел в системе местного «Авангарда», сходу заиграл в канадской команде.

В 39 матчах регулярного чемпионата Михеев набрал 23 (8+15) очка по системе «гол+пас». Но в конце декабря он получил тяжелую травму руки и выбыл на три месяца. К моменту восстановления россиянина НХЛ приостановила сезон из-за пандемии коронавируса. Сейчас хоккеист находится в Торонто и ждет возобновления чемпионата.

В интервью «Известиям» Илья Михеев рассказал о жизни в условиях карантина и впечатлениях от первого сезона за океаном.

— Чем занимаетесь во время паузы?

— Да как и все. Нахожусь в Торонто вместе со своей девушкой. Занимаюсь обычными домашними делами, чтением книг и тренировками дома. Ничего сверхъестественного не делаю.

— Какие книги читаете?

— Обычно читаю детективы. И сейчас появилась такая возможность. В данный момент читаю книги норвежского писателя Ю Несбё об инспекторе Харри Холе.

— Насколько жесткий режим самоизоляции в Торонто? Вам разрешают выходить из дома?

— Здесь ты можешь пойти прогуляться, но должен соблюдать дистанцию — на улице и в магазинах. Особой паники в городе нет, но все соблюдают меры предосторожности, которые предписывает руководство страны и провинции Онтарио. Это касается и гигиены, и соблюдения дистанции.

— Есть дефицит продуктов в магазинах?

— Не заметил. Всё на месте. Может быть, в меньших количествах, чем в обычные времена. Понятно, что мыло и другие средства первой необходимости быстро разбирали. Но в основном всё есть. Просто была в марте первая волна, когда только начинались ограничения из-за коронавируса, поэтому многое размели с прилавков. Сейчас всё это прошло и уже нет проблем найти то, что тебе нужно.

— Когда НХЛ объявила о приостановлении сезона, не было желания уехать в Омск?

— На тот момент у меня только подходили сроки восстановления после травмы. Мне надо было лечиться. И даже не позволял себе думать, чтобы улететь из Торонто. Плюс еще, уезжая в Омск, не успел бы решить вопрос с квартирой в Канаде, которую мне пришлось бы сдать. Поэтому не рассматривал вариант отъезда.

— Вы уже полностью восстановились после травмы?

— Да. Чувствую себя отлично. Если бы пандемия коронавируса не вынудила НХЛ прервать сезон, я бы сейчас уже играл. Полностью готов выходить на лед. Но по понятным причинам сейчас не могу это сделать.

— Можно было избежать травмы?

— У меня хоть и была защита, всё равно нашлось открытое пространство. Были дополнительные нашивки на руке, поэтому шансы избежать повреждения имелись, но сейчас уже можно говорить что угодно. Что случилось, то случилось. Понадобилось время, чтобы всё зажило. Потом уже начал восстанавливать руку и движение пальцев.

— Как адаптировались к жизни в Торонто?

— В целом хорошо. Нам очень помогли в команде. Да и до переезда туда мы с моей девушкой понимали, куда собираемся. Поэтому трудностей с адаптацией не было.

— Есть любимые места в городе?

— Выделю красивую набережную. Но в целом весь Торонто очень нравится.

— Ваш агент Дэн Мильштейн рассказывал, как домработница Никиты Зайцева обсуждала с ним игры команды и возможный обмен из «Торонто». Вы ощутили хоккейный фанатизм жителей города?

— У меня нет домработницы. И с тем, чтобы кто-то в городе обсуждал со мной жизнь команды, не сталкивался. Если кто-то меня узнает на улице, то обычно просто подходит и благодарит за игру, поздравляет с победами. Всё как обычно. Но в целом по общей атмосфере чувствуется, что это хоккейный город, хоккейная страна. Здесь очень любят хоккей и крайне пристально следят за тобой и твоей командой. И очень сильно переживают — это заметно.

— Ожидали, что так быстро вольетесь в состав «Торонто» и с первых матчей сезона успешно проявите себя?

— В принципе я делал то, что от меня требовали. Так получилось, что сходу влился в команду. Слава Богу, что так сложилось. Я для этого просто работал.

— Сильно помогло то, что последний сезон в «Авангарде» проводили под руководством североамериканского тренерского штаба во главе с Бобом Хартли?

— Конечно, помогло. Всегда интересно получить другой опыт. И это повлияло. В первую очередь в плане изучения языка. Нам в «Авангарде» переводили слова Хартли на тренировках, но всё равно надо было улучшать английский, чтобы понимать какие-то детали, которые объяснял тренерский штаб. Так что работа с Бобом пошла только на пользу.

— Поддерживаете связь с Хартли и помогавшим ему в позапрошлом сезоне Майком Пелино?

— Поддерживаем связь, но больше не как тренеры и игрок, а как друзья. Общаемся, но понятно, что и у меня, и у них много своих дел. Поэтому контактируем не так часто.

— У них много общего с возглавлявшим в начале сезона «Торонто» Майком Бэбкоком и сменившим его в ноябре Шейдоном Кифом?

— Понятное дело, у каждого своя система игры и тактика. Общее у них не в тренировочном процессе, а в организации тренировок. Занятия довольно короткие. Возможно, это связано с календарем: в НХЛ ты больше играешь, чем тренируешься. Не так много там тренировок и раскаток — игры идут одна за другой. В России бывает, что сыграешь два матча, а там пауза в четыре дня.

— Успели подружиться с кем-то из игроков «Торонто»?

— Со всеми. Там и хоккеисты, и персонал отличные. Все общительные и помогли мне быстро влиться в коллектив. На одном этапе больше общался с травмированными ребятами, потому что в процессе восстановления мы каждый день были вместе — это Морган Райлли, Джейк Маззин. Но в остальное время не только с ними общался.

— Вам доводилось общаться с Дэйвом Эрсом, 42-летним заливщиком льда арены в Торонто, который после травмы двух голкиперов встал в ворота «Каролины» в матче с «Мэйпл Лифс» и помог «Харрикейнз» победить?

— На следующий день после той игры его видел. Поздравил его с успехом, но подробно не общались.

— С Егором Коршковым много общаетесь?

— Мы с ним общаемся, когда у нас есть свободное время. И я очень рад, что у него получился такой дебют в НХЛ. Егор пока провел только один матч за «Торонто», но сразу же забил гол — он большой молодец. Думаю, это не последний его успех.

— С Александром Барабановым обсуждали его переход в «Торонто»?

— Мы разговаривали с ним после сезона, когда в КХЛ уже официально отменили концовку плей-офф. Созванивались, он задавал вопросы о том, как всё устроено в «Торонто». Но больше не заостряли на этом внимание, поскольку сейчас непонятно, когда вновь сможем начать играть.

— Что надо сделать Барабанову для быстрой адаптации в НХЛ?

— Единственное, что могу сказать: надо учить язык. Это всегда помогает. У меня неидеальный английский, но его знание помогает общаться с партнерами по команде, понимать, чего от тебя требуют со скамейки. А в игровом плане не считаю себя вправе что-то советовать Александру — он сам по себе большой профессионал.

— Сами начали учить английский до отъезда в НХЛ?

— Я в Омске занимался с репетитором. Плюс помогло, что в прошлом сезоне в «Авангарде» тренерский штаб почти полностью был англоязычный. Но в Канаде всё по-другому — ты уже постоянно разговариваешь с носителями языка. Нужно быстрее всё улавливать, но это интересно.

— Соскучились по хоккею?

— Очень соскучился и хочу играть. Жаль, что сейчас по известным причинам это невозможно.

— Будет большим ударом, если сезон в НХЛ не доиграют?

— Понятно, что все хотят закончить сезон. Но самое главное — здоровье людей. Мы сейчас можем только тренироваться при наличии условий. А дальше уже НХЛ нам скажет, что делать.