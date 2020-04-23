МО завершило оказание помощи Республике Сербской в борьбе с COVID-19

Российские военные завершили оказание Республике Сербской в Боснии и Герцеговине помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, которое поступило в «Известия» в четверг, 23 апреля.

«Сводный отряд специалистов [войск радиационной, химической и биологической защиты] РХБ Минобороны России завершил операцию по оказанию помощи Республике Сербской (Боснии и Герцеговине) в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции», — отмечается в сообщении.

Российские военные справились с поставленными перед ними задачами, о чем на торжественной церемонии их награждения заявила президент Республики Сербской Желька Цвеянович. Она наградила командира сводного отряда полковника Максима Сологубова медалью за заслуги перед народом своей страны.

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