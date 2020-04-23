Экс-узники концлагерей попросили СК расследовать действия финских оккупантов

С просьбой расследовать действия оккупационных властей в годы Великой Отечественной войны обратились к председателю Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину бывшие узники финских концлагерей в Карелии. Об этом сообщило «РИА Новости» в четверг, 23 апреля.

Авторы обращения отметили, что финские захватчики разделяли мирное население «по национальному признаку и подвергая насилию и истреблению» и это «носило все признаки геноцида» мирного населения.

В письме отмечается, что руководство оккупационного режима не понесло никакой ответственности за преступления против жителей Карелии. При этом бывшие узники добавили, что имена и звания финских солдат и их начальников, совершавших преступления в отношении мирного населения, «сейчас назвать сложно».

Всего на контролируемой финнами территории Карело-Финской ССР в 1941–1944 годах для «ненационального» мирного населения было создано 14 концлагерей, причем шесть — в Петрозаводске. На начало апреля 1942 года в них находилось около 24 тыс. человек — порядка 30% населения в зоне оккупации. В лагерях, согласно данным из рассекреченных архивов, содержались в основном славяне, более 90% — русские, белорусы, украинцы. По оценкам историков, за годы существования лагерей через них прошли около 50 тысяч человек. Петрозаводске.

16 апреля, «РИА Новости» в рамках проекта «Без срока давности» опубликовало рассекреченные региональным управлением Федеральной службы безопасности (ФСБ) и переданные в Национальный архив региона свидетельства военных преступлений финских фашистов.

20 апреля в СК организовали проверку по факту преступлений финнов в Карелии в годы войны.

После публикации рассекреченных в России документов о финских концлагерях во время оккупации Карелии Финляндия 21 апреля запросила доступ к архивам ФСБ по Второй мировой войне.