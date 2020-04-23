В Минздраве заявили об окончании эпидемии гриппа в России

Начавшаяся в конце января эпидемия гриппа в России завершилась. Об этом сообщается на сайте Научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России.

По данным специалистов, на прошлой неделе с 13 по 19 апреля уровень суммарной заболеваемости населения гриппом и другими ОРВИ понизился до 321 случая на 100 тыс. населения с 406 случаев неделей ранее, сообщает телеканал «360».

«Заболеваемость гриппом и ОРВИ и показатели госпитализации... продолжают снижаться... Таким образом, эпидемия гриппа в России закончилась», — приводит слова специалистов RT.

В материалах НИИ отмечается, что, тем не менее, заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в шести городах, еще в шести городах оно незначительно.

Уточняется, что ситуацию по гриппу в стране признали эпидемической в период с 27 января по 2 февраля.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», на прошлой неделе частота госпитализации с гриппом и ОРВИ составила 6,6 случая на 100 тыс. человек. Неделей ранее этот показатель составлял почти 10 человек на 100 тыс. По мнению специалистов, одной из причин серьезного снижения заболеваемости стали ограничительные меры, введенные против распространения коронавируса.

Как пишет сайт kp.ru, снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ фиксируется в Европе, Канаде, Южной Америке, в большинстве стран Азии. В США сохраняется высокий уровень порогового значения.

4 апреля сообщалось, то эксперт из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон заявила о кардинальном отличии нового типа коронавируса SARS-COV-2 от гриппа. По ее словам, коронавирус гораздо опаснее.