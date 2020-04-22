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Жителей Мурманской области обязали самим выписывать себе справки для выхода из дома

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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Правила самоизоляции изменили в Мурманской области. Теперь жителям региона при выходе на улицу необходимо иметь при себе письменное объяснение, которое они должны заполнить сами, перед тем как покинуть жилище. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил региональный оперативный штаб по коронавирусу.

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«При выходе из дома каждый проживающий в регионе обязан иметь при себе объяснение, по какой причине он покинул дом: справку от работодателя, служебное удостоверение или собственноручно заполненное пояснение о причине выхода из дома», — отметили в оперштабе.

Письменное объяснение необходимо для того, чтобы выходить в ближайший продуктовый магазин, аптеку, гипермаркет, а также при обращении за медицинской помощью.

При этом такая справка не нужна, если гражданин выгуливает домашнее животное в 100 м от дома, гуляет с ребенком во дворе, соблюдая социальную дистанцию, посещает место работы, имея справку от работодателя, выезжает в отпуск, имея приказ об отпуске и проездные документы, а также занимается морским любительским рыболовством на маломерных судах при соблюдении правил и наличии разрешения от главы администрации.

Ранее 22 апреля сообщалось, что количество заболевших коронавирусом в Мурманской области возросло до 500. Основной прирост заболевших приходится на вахтовый поселок, рабочие которого возводят центр строительства крупномасштабных сооружений в поселке Белокаменка. Там зарегистрировано 367 случаев заражения. В общей сложности на лечении в данный момент находятся 450 человек, 56 пациентов выздоровели, скончались трое.

По состоянию на 22 апреля в России с начала пандемии подтвердились 57 999 случаев заболевания коронавирусом, из них 5236 — за последние сутки. 4420 человек вылечились. 513 пациентов скончались.

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