В Тюменской области умер третий пациент с коронавирусом

Число жертв коронавирусной инфекции в Тюменской области увеличилось до трех. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

«К сожалению, за минувшие сутки скончалась пациентка 88 лет — ее состояние было осложнено хроническими заболеваниями», — говорится в сообщении.

Помимо того, шесть пациентов находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. У других пациентов самочувствие удовлетворительное, многие переносят болезнь в легкой форме. За минувшие сутки из больницы были выписаны шесть человек, общее число выздоровевших достигло 34.

По состоянию на 22 апреля количество случаев заболевания COVID-19 в Тюменской области составляет 319.

В России по последним данным общее число заболевших достигло 57 999 человек, умерли 513 пациентов, выздоровели ― 4420.

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