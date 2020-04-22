В Мурманской области число зараженных коронавирусом возросло до 500

Число заразившихся коронавирусом в Мурманской области за прошедшие сутки увеличилось на 71 человека, достигнув 509 случаев. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Отмечается, что основной прирост заболевших приходится на вахтовый поселок, рабочие которого возводят центр строительства крупномасштабных сооружений в поселке Белокаменка. Здесь зарегистрировано 367 случаев заражения.

Также в оперштабе рассказали, что в общей сложности на лечении в данный момент находятся 450 человек, 56 пациентов выздоровели, скончались трое.

За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался. 45,5% зараженных не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых случаев — 3083 — выявлено в Москве.

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