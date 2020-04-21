В ВОЗ оценили состояние системы здравоохранения России на фоне пандемии

России удалось сохранить систему здравоохранения на фоне распространения коронавирусной инфекции. Таким мнением в эфире радиостанции «Эхо Москвы» поделилась представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«Самое главное, что Россия смогла сохранить свою систему здравоохранения, что она не завалилась так, что не может лечить этих, которые в лечении очень нуждаются», — сказала Вуйнович в интервью, опубликованном в понедельник, 20 апреля.

Она отметила, что российская система здравоохранения может обеспечить лечение тяжелых случаев, когда больные занимают койки в реанимации в течение трех-четырех недель.

«Если это всё заполнится, тогда люди, которые приходят со второй и третьей неделей, они остаются без этого лечения. И это Россия смогла предупредить. Это самое главное», — подчеркнула представитель ВОЗ.

Вместе с тем 16 апреля в ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что его омрачают сообщения о распространении инфекции, которые поступают в том числе из РФ.

14 апреля Вуйнович рассказала, что для успешного преодоления эпидемии коронавируса в стране необходимо не допускать резкого ослабления карантинных ограничений, отслеживать каждый новый случай COVID-19 и обеспечивать эффективную работу системы здравоохранения.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. По состоянию на 21 апреля в России зафиксировано 52 763 случая коронавируса во всех 85 регионах.

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