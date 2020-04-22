Общественность Приморья просит власти открыть сезон навигации

В Приморском крае по-прежнему под вопросом остается открытие навигационного периода, который обычно стартует в апреле. С просьбой принять решение о начале сезона к главе региона Олегу Кожемяко обратилась местная общественность.

Как говорится в коллективном письме на имя губернатора, открытие навигации в Приморье поможет снизить градус социальной напряженности и недовольства населения.

Тысячи жителей еще в начале апреля ждали открытия навигации, чтобы вырваться из своих квартир. Тем более что морская рыбалка стала любимым развлечением для многих, цитирует авторов обращения Vostokmedia.

Общественники понимают, что реальная самоизоляция необходима обществу, чтобы остановить распространение коронавируса. Однако они уверены, что рыбалка, как и поездка на дачу, не повлияет на эпидемическую ситуацию в регионе.

Кроме того, выход в море на своих плавсредствах уменьшит нагрузку на городскую инфраструктуру в том числе.

В связи с этим рыбаки просят губернатора открыть навигацию маломерного флота с 1 мая 2020 года для организации только изолированного отдыха, включая детей. О коммерческой или иной массовой перевозке людей для организации пляжного отдыха речь не идет.

22 апреля сообщалось, что в больнице № 2 во Владивостоке произошла крупная вспышка коронавирусной инфекции. Диагноз COVID-19 подтвердился у 42 человек, из которых 17 человек — сотрудники медучреждения.

В Приморском крае коронавирусом заразились 74 человека. Среди них два ребенка пяти и 11 лет и беременная женщина.

По данным на 22 апреля, за сутки в России выявили 5236 новых случая COVID-19. Больше всего новых случаев — 2548 — в Москве.

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