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Потребительский спрос в России снизился в большинстве категорий товаров и услуг

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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В 90% категорий продуктов и услуг наблюдается снижение потребительского спроса. Те немногие категории, где есть рост, связаны с режимом самоизоляции либо с опасениями по поводу здоровья. Об этом свидетельствуют результаты исследования BCG и исследовательского холдинга «Ромир», поступившие в распоряжение «Известий».

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Спад потребления ожидается во всей категории «Продукты», кроме сегмента «Свежие продукты», «Одежда и обувь» за исключением детской одежды, «Товары длительного пользования». В этой категории наименьший спад демонстрируют велосипеды и самокаты, а наибольший — домашняя электроника.

Кризис, связанный с эпидемией коронавируса, обострил необходимость цифровизации многих отраслей. И в данном случае преимущество имеет тот, кто занялся этим вопросом заранее. По словам управляющего директора и партнера BCG Ивана Котова, многие респонденты выразили готовность пользоваться медицинскими услугами в удаленном формате.

В исследовании отмечается, что 75% респондентов настроены пессимистично относительно будущего российской экономики и ожидают наступления рецессии, а 40% не уверены в устойчивости своего финансового положения.

При этом потребители из регионов хорошо осведомлены о коронавирусе, несмотря на то что эпидемия коснулась их в меньшей степени. Большая часть из них считает, что при заказе еды и покупках в интернете шанс заразиться вирусом намного меньше, чем при посещении заведений или в поездках.

«Главный вопрос, ответ на который ждут все: как в долгосрочной перспективе будет действовать государство. Уже сегодня очевидны целые отрасли, требующие серьезной поддержки. Чем быстрее она будет оказана, тем меньше вероятность, что к экономическим последствиям текущего положения добавятся и социальные», — сказал президент исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милехин.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 22 апреля, в России общее число заболевших достигло 57 999 человек, умерли 513 пациентов, выздоровели ― 4420. За последние сутки в стране зафиксировано 5236 новых случаев, большинство из них в Москве.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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