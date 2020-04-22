Торговые сети не заметили повышенного спроса на соль из-за COVID-19

Представители крупных российских торговых сетей не заметили серьезного роста спроса на соль в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Известий», проведенного в среду, 22 апреля.

Ранее в этот день СМИ сообщили, что рекомендации Минздрава по использованию соляного раствора для профилактики COVID-19 привели к росту спроса на пищевую соль на 20%.

В «Ашане» рассказали, что повышенный спрос на соль наблюдали только в середине марта, когда покупатели делали запасы в рамках подготовки к самоизоляции.

«Но ажиотаж достаточно быстро спал и спрос вернулся к повседневному уровню. С 9 по 13 апреля был кратковременный прогресс продаж на 15% и далее возврат спроса к обычному уровню», — отметил представитель гипермаркета.

В группе компаний «Дикси» также фиксировали повышенный спрос на соль в своих торговых сетях только во время ажиотажа и массовых закупок. Сейчас потребление вернулось на обычный уровень.

«В целом пик спроса на бакалею и другие востребованные категории товаров прошел, наблюдается спокойная ситуация с положительной динамикой продаж», — добавили в компании.

В «Ленте» также не наблюдают резкого роста продаж соли. «Всплеск приходился на середину марта, когда покупатели делали массовые закупки», — сообщили в торговой сети.

Не зафиксировал увеличение спроса на соль в апреле и онлайн-магазин «Утконос». Пик продаж пришелся на середину марта, когда покупатели заказывали продукты с длительным сроком хранения, добавили в интернет-компании.

«Сейчас спрос на соль стабилизировался, а по сравнению с серединой марта произошло снижение примерно на 70%. На данный момент соль присутствует в 9% заказов», — заключил представитель магазина.

Ранее 20 апреля стало известно, что в российской рознице с начала апреля продажи средств для мытья полов подскочили на 98%, влажных салфеток — на 51%, а мыла — на 50%.