Эксперты рассказали о росте продаж бытовой химии в России

В российской рознице с начала апреля продажи средств для мытья полов подскочили на 98%, влажные салфетки — на 51%, а мыло — на 50%. Об этом «Известиям» рассказали в компании Nielsen Россия, которая провела соответствующее исследование.

Продажи антисептиков продолжают увеличиваться на тысячи процентов. Наибольшим спросом пользуются влажные салфетки — в конце марта +294%, а к середине апреля — +164%.

В Nielsen отметили, что сначала россияне создавали запасы продуктов питания длительного хранения, а потом начали закупать средства для поддержания чистоты. Похожая ситуация и в других странах, затронутых COVID-19.

Опрос, проведенный компаний, свидетельствует о том, что после окончания пандемии коронавируса спрос на средства бытовой химии и санитайзеры может остаться на высоком уровне.

По итогам марта производители бытовой химии и товаров личной гигиены зафиксировали рост продаж в этих категориях на 15-20%, заявил исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев. По его словам, это создает неопределенность в плане производства, особенно когда некоторые регионы вводят пропускную систему для передвижения граждан и транспорта.

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