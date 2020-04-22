На фоне пандемии коронавируса в России вырос спрос на пищевую соль

На фоне распространения коронавируса спрос на пищевую соль в России вырос на 20%. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил «Коммерсант».

Повышение спроса связывают с рекомендациями Минздрава России по использованию соляного раствора для профилактики коронавируса, которые были опубликованы 9 апреля. После этого, по словам зампреда правления «Руспродсоюза» Дмитрия Леонова, начало расти число заказов от дистрибуторов ко всем российским заводам. Кроме того, в I квартале 2020 года поставки соли выросли на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако потом этот показатель пошел на спад.

Директор «Руссоль — Северозапад» Александр Коломеер отметил, что, после того как люди закупились солью впрок, некоторое время они не будут ее приобретать. При этом использование соляных растворов может дать дополнительный прирост продаж на некоторое время.

В перспективе, повышение спроса на соль может привести к росту цен на нее, считает Коломеер. Кроме того, импортные расходы производителей увеличились из-за девальвации рубля.

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов отмечает, что состояние некоторых предприятий и месторождений не позволят быстро нарастить объемы производства не выйдет, а для модернизации процесса требуются огромные инвестиции. Поэтому производители могут воспользоваться моментом, чтобы поднять цены.

В то же время Леонов считает, что издержки выросли незначительно и предпосылок к росту отпускных цен нет. Сегодня, по словам Леонова, стоимость соли от производителя находится на уровне 3,5 тыс. рублей за тонну.

Ранее, 20 апреля стало известно, что в российской рознице с начала апреля продажи средств для мытья полов подскочили на 98%, влажных салфеток — на 51%, а мыла — на 50%.