Кабмин Украины продлил карантин из-за COVID-19 до 11 мая

Правительство Украины из-за коронавируса продлило до 11 мая карантин, который действовал в стране до 24 апреля. Об этом 22 апреля сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«При принятии решения мы опирались на моделирование аналитиков НАН Украины и данные минздрава, свидетельствующие, что пик заболеваемости может наступить в начале мая», — объяснил он в Telegram-канале.

Общенациональный карантин ввели в стране с 12 марта, 6 апреля меры ужесточились: власти запретили собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Нельзя гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Требуется носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность.

18 апреля президент страны Владимир Зеленский подписал указ о создании на Украине фонда борьбы с коронавирусом. На финансирование выделили порядка $2,3 млрд. Средства пойдут на приоритетные направления для противодействия распространению инфекции.

19 апреля заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микитчак сообщила, что стоимость лечения от коронавируса в больницах республики варьируется от $11 до $370 за пациента в сутки.

По данным Worldometer на 22 апреля, количество зараженных коронавирусом на Украине достигло 6592, 174 пациента умерли, 424 выписаны из больниц.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.