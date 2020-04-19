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На Украине возбудили дело из-за нарушения карантина в Святогорской лавре

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Фото: официальный сайт полиции Донецка/police.dn.ua
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В Донецкой области Украины открыто уголовное производство из-за нарушения карантина в Святогорской лавре во время пасхального богослужения. Об этом сообщается на сайте полиции региона в воскресенье, 19 апреля.

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Отмечается, что на утро полиция зарегистрировала четыре случая несоблюдения карантина.

«В Святогорской Свято-Успенской лавре зафиксировано собрание людей в количестве 300 человек, при этом не была соблюдена социальная дистанция и другие правила карантина», — сказано в сообщении

По данному факту начато уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины («Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений»).

Еще по трем случаям ведется изучение материалов, после чего им будет дана правовая оценка.

Всего участие в богослужениях приняли более 3,5 тыс. верующих, публичную безопасность обеспечивали 1,5 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

За последние сутки на Украине выявлено 343 новых случая заражения новым типом коронавируса, общее число заболевших в стране достигло 5449. Как отмечает «Газета.ру», среди инфицированных более тысячи медиков.

18 апреля президент страны Владимир Зеленский подписал указ о создании на Украине Фонда борьбы с коронавирусом. На его финансирование было выделено 64,7 млрд грн ($2,3 млрд). Средства направят на приоритетные направления для противодействия распространению инфекции.

С 12 марта на Украине действует режим общенационального карантина. 6 апреля меры были ужесточены. Гражданам разрешено передвигаться не более чем по двое, запрещено гулять в парках, посещать спортивные и детские площадки. Все украинцы обязаны носить средства индивидуальной защиты и иметь при себе документы. Частично закрыта госграница.

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