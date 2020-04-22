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Песков рассказал о подготовке виртуального саммита «пятерки» СБ ООН

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Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler
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Виртуальный саммит «пятерки» постоянных членов Совета Безопасности ООН готовится. Точные сроки его проведения назвать пока нельзя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отказался рассказывать, на что будет направлен итоговый документ встречи.

«Сейчас я не хочу ничего говорить, предвосхищать. Он должен быть согласован главами государств. Куда ж поперек батьки в пекло», — заявил он.

На вопрос о сроках он ответил, что речь о ближайших днях, отметив, что это «достаточно оперативно».

17 апреля глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео условились тесно сотрудничать в подготовке саммита «пятерки» Совбеза.

Идею встречи озвучил президент России Владимир Путин 23 января на Всемирном форуме памяти холокоста. По его словам, на встрече надо заняться поиском коллективных ответов на актуальные вызовы и угрозы. По словам главы государства, именно эти страны несут особую ответственность за сохранение цивилизации, поэтому должны сделать всё, чтобы защитить и отстоять мир.

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