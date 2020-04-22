Около 70% россиян приняли бы участие в голосовании по Конституции 22 апреля

Две трети россиян приняли бы участие в голосовании по поправкам в Конституцию, если бы оно прошло 22 апреля. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации в среду.

«Две трети опрошенных россиян декларируют свое участие в голосовании по изменениям в Конституцию (66%). В том числе 47% точно намерены это сделать. Не намерены участвовать в голосовании 15%, в том числе 9% точно», — говорится в материалах.

Половина опрошенных планирует голосовать за поправки, против — 26%. По мнению экспертов ВЦИОМа, если бы голосование состоялось 22 апреля, явка бы составила 52–54% от числа тех, кто имеет право голоса. За поправки проголосовали бы 67–68%, против — 27–30%. Еще 3–5% участников испортили бы бюллетень.

Президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Основной закон страны 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Глава государства представил целый блок социальных поправок: гарантия МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий и соцвыплат и финансовая поддержка семей с детьми.

Законопроект о поправках приняла Госдума, изменения в Конституцию поддержали региональные парламенты, одобрил Совет Федерации, а Конституционный суд России признал законность предложенных изменений.

25 марта из-за эпидемии коронавируса голосование, назначенное на 22 апреля, было перенесено в ходе обращения российского лидера к народу.