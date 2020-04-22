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Вице-премьер России опровергла ограничение поставок гречки в Белоруссию

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Россия еще 13 апреля договорилась о поставках российской гречки и риса в Белоруссию, рассказала в эфире «России 24» вице-премьер Виктория Абрамченко 22 апреля.

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Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия отказалась продавать Белоруссии гречневую крупу.

«Наши производители и фитосанитарная служба вступили в переговоры с белорусской стороной, и 15 апреля сельхозтоваропроизводители Алтайского края отгрузили белорусской стороне 538 т гречки. Всего по состоянию на сегодняшний день в Республику Беларусь уже поставлено 2756 т российской гречки», — рассказал Абрамченко.

В общей сложности Белоруссия запросила у России поставки семи тысяч тонн гречихи и почти двух тысяч тонн риса, добавила вице-премьер. Россия согласовала эти объемы, заключила Абрамченко.

Ранее, 1 апреля, стало известно, что в Белоруссии временно приостановлен экспорт гречки, чеснока и лука. Ограничения действуют и при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории, а также реэкспорта.

31 марта был установлен запрет на вывоз из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) некоторых видов растительной продукции. В список попали в том числе рис, мука грубого помола, репа и гранулы из зерна злаков.

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