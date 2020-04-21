Прямой эфир
Сюжет:

Подготовку российских спортсменов к Олимпиаде 2020 не затронула пандемия

0
Фото: Global Look Press/AFLO
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пандемия коронавирусной инфекции не скажется на подготовке российских атлетов к Олимпийским играм в Токио. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин в эфире программы «Время» на Первом канале.

«Абсолютно уверен, основываясь на мнениях наших ученых, что процесс подготовки не пострадает, так как Олимпийские игры перенесены на июль 2021 года, международные старты по другим видам состоятся не ранее осени», — заявил Матыцин.

Все, кто не с МОК: спортивные федерации призывают к переносу Игр-2020
Старт соревнования в Токио предлагают передвинуть из-за коронавирусной инфекции

Министр выразил уверенность, что совместно с руководством федераций и тренерами спортсмены достойно выступят на всех стартах.

Летние Олимпийские игры в этом году должны были пройти в период с 24 июля по 9 августа в Токио. 24 марта МОК совместно с властями Японии принял решение перенести соревнования на год из-за пандемии коронавируса, принимать их также будет японская столица.

30 марта стали известны новые даты Игр. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом, как пишет «Газета.ру» со ссылкой на ученых, мероприятие может сорваться снова, если вакцина от коронавируса не будет создана в течение года.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила и другие страны мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным статистического ресурса Worldometer на 21 апреля, число инфицированных коронавирусом в мире достигло 2,5 млн, умерли более 175 тыс. человек, вылечились 686 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве на год перенесли олимпийский отбор по настольному теннису
Глава оргкомитета Олимпиады-2020 обсудит новые даты проведения Игр на этой неделе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020