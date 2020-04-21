Подготовку российских спортсменов к Олимпиаде 2020 не затронула пандемия

Пандемия коронавирусной инфекции не скажется на подготовке российских атлетов к Олимпийским играм в Токио. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин в эфире программы «Время» на Первом канале.

«Абсолютно уверен, основываясь на мнениях наших ученых, что процесс подготовки не пострадает, так как Олимпийские игры перенесены на июль 2021 года, международные старты по другим видам состоятся не ранее осени», — заявил Матыцин.

Министр выразил уверенность, что совместно с руководством федераций и тренерами спортсмены достойно выступят на всех стартах.

Летние Олимпийские игры в этом году должны были пройти в период с 24 июля по 9 августа в Токио. 24 марта МОК совместно с властями Японии принял решение перенести соревнования на год из-за пандемии коронавируса, принимать их также будет японская столица.

30 марта стали известны новые даты Игр. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом, как пишет «Газета.ру» со ссылкой на ученых, мероприятие может сорваться снова, если вакцина от коронавируса не будет создана в течение года.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила и другие страны мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным статистического ресурса Worldometer на 21 апреля, число инфицированных коронавирусом в мире достигло 2,5 млн, умерли более 175 тыс. человек, вылечились 686 тыс.