В Москве на год перенесли олимпийский отбор по настольному теннису

Европейский квалификационный турнир по настольному теннису к Олимпийским играм в Токио перенесен на 2021 год. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщили в пресс-службе Международной федерации настольного тенниса (ITTF).

Изначально предполагалось, что мероприятие пройдет в Москве с 8 по 12 апреля. Однако из-за пандемии коронавирсуса ITTF запретила соревнования под эгидой организации до 30 июня, пишет ТАСС. Помимо европейского турнира перенесены и соревнования в Азии, Америке и Океании.

Летние Олимпийские игры в этом году должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа в Токио. 24 марта МОК совместно с властями Японии принял решение перенести соревнования на год из-за пандемии коронавируса, принимать их также будет японская столица.

30 марта стали известны новые даты Игр. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом, как пишет «Газета.ру» со ссылкой на ученых, мероприятие может сорваться снова, если вакцина от коронавируса не будет создана в течение года.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила и другие страны мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным статистического ресурса Worldometer на 19 апреля, число инфицированных коронавирусом в мире достигло 2,3 млн, умерли 163 тыс. человек, вылечились 612 тыс.