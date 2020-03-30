Глава оргкомитета Олимпиады-2020 обсудит новые даты проведения Игр на этой неделе

Председатель оргкомитета «Токио-2020» Есиро Мори на ближайшей неделе обсудит с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом новые даты проведения Олимпийских игр. Об этом 30 марта сообщил Reuters.

По данным агентства, Мори ожидает телефонного звонка от Баха, чтобы обсудить с ним этот вопрос. Сообщается, что оргкомитет уже предложил МОКу две новые даты проведения игр в 2021 году.

Ранее, 27 марта, сообщалось, что МОК определит новые даты проведения Олимпиады через три недели. Отмечается, что Игры могут быть перенесены на весну из-за очень жаркого лета в Токио.

Летние Олимпийские игры должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа в Токио. 24 марта МОК совместно с властями Японии принял решение перенести соревнования на год, принимать их также будет Токио.

Таким образом, летние Олимпийские игры и Паралимпиада отложены впервые в истории.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 30 марта, в мире зафиксировано 724,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. 34 тыс. человек скончались.