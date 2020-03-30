Прямой эфир
Сюжет:

Глава оргкомитета Олимпиады-2020 обсудит новые даты проведения Игр на этой неделе

0
Фото: Global Look Press/AFLO
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель оргкомитета «Токио-2020» Есиро Мори на ближайшей неделе обсудит с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом новые даты проведения Олимпийских игр. Об этом 30 марта сообщил Reuters.

Олимпийское сдвижение: что даст спорту перенос Игр-2020 на будущее лето
Организаторы могут сократить расходы, а спортсменам фактически придется готовиться к стартам заново

По данным агентства, Мори ожидает телефонного звонка от Баха, чтобы обсудить с ним этот вопрос. Сообщается, что оргкомитет уже предложил МОКу две новые даты проведения игр в 2021 году.

Ранее, 27 марта, сообщалось, что МОК определит новые даты проведения Олимпиады через три недели. Отмечается, что Игры могут быть перенесены на весну из-за очень жаркого лета в Токио.

Летние Олимпийские игры должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа в Токио. 24 марта МОК совместно с властями Японии принял решение перенести соревнования на год, принимать их также будет Токио.

Таким образом, летние Олимпийские игры и Паралимпиада отложены впервые в истории.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 30 марта, в мире зафиксировано 724,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. 34 тыс. человек скончались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Олимпийский комитет России поддержал перенос Олимпиады на 2021 год
Минспорт отреагировал на перенос Олимпиады-2020

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020