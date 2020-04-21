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Принц Гарри и Меган Маркл поздравили Елизавету II с днем рождения

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
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Принц Гарри и Меган Маркл поздравили королеву Великобритании Елизавету II с днем рождения. Об этом сообщает агентство Associated Press во вторник, 21 апреля.

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Супруги вместе с сыном Арчи Маунтбаттен-Виндзором позвонили королеве по видеосвязи и поздравили ее с праздником.

Ранее в этот же день сообщалось, что свой 94-й день рождения Елизавета II отметит со своим супругом 98-летним принцем Филиппом в Виндзорском замке, где они находятся на самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В январе 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении снять с себя полномочия королевской семьи и стать финансово независимыми. После долгих обсуждений супруги получили это право, несмотря на разочарование этим выбором со стороны правящего монарха Елизаветы II.

1 апреля принц Гарри и Меган Маркл официально начали жить отдельно от британской королевской семьи.

С этого момента пара отказывается от своих королевских обязанностей, она больше не сможет использовать бренд Sussex Royal для ведения страниц в социальных сетях и благотворительных миссий от имени старших членов британской монаршей семьи. После отречения от титула супруги могут получить новые фамилии.

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