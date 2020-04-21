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Принц Уильям и Кейт Миддлтон первыми поздравили Елизавету II с днем рождения

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Фото: Global Look Press/Paul Marriott/www.imago-imag
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Кейт Миддлтон и принц Уильям первыми поздравили 21 апреля королеву Великобритании Елизавету II с днем рождения. Они опубликовали поздравление у себя в Instagram.

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«Желаем Ее Величеству счастливого 94-летия!» —гласит подпись под снимком, на котором запечатлены все трое.

Ранее в этот же день сообщалось, что свой 94-й день рождения Елизавета II отметит со своим супругом 98-летним принцем Филиппом в Виндзорском замке, где они находятся на самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Поскольку другие члены королевской семьи не смогут посетить праздник, королева проведет с ними видеоконференцию в Zoom, сообщает телеканал «360».

Также помощники ее величества планируют организовать видеозвонки, в ходе которых дети, внуки и правнуки смогут поздравить королеву.

По данным портала Worldometr на 21 апреля, коронавирусная инфекция унесла жизни более чем 16,5 тыс. жителей Великобритании. Заболели в стране почти 125 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что коронавирусом переболел принц Чарльз. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также перенес COVID-19.

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