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Первая пациентка с коронавирусом умерла в Хакасии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Хакасии скончалась первая пациентка с коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Валентин Коновалов.

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Умершей женщине было 55 лет. Она имела хроническую патологию с нарушением иммунитета и долго лечилась от тяжелой болезни, написал Коновалов во «ВКонтакте». Окончательный диагноз ей поставят после вскрытия.

Всего в регионе 84 случая коронавируса. Четыре человека выздоровели. 1077 человек отбывают карантин, в том числе 979 дома.

Ранее 21 апреля власти Республики Алтай закрыли выезд и въезд в Турочакский район республики из-за коронавируса. Ранее в этом районе было зафиксировано два случая коронавируса, оба заболевших были вахтовиками из Томска и уже уехали. До недавних пор республика была последним в России регионом без случаев заражения. Сейчас там восемь больных. Ни выздоровлений, ни летальных исходов пока не было.

По состоянию на 21 апреля, в России 52 763 заболевших, из них 5642 диагноза поставлены в последние сутки. С начала эпидемии умерли 456 человек.

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