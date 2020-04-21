Власти Москвы рассказали о возможных штрафах нарушившим карантин с ОРВИ

Нарушивших карантин с ОРВИ в Москве могут штрафовать наравне с больными коронавирусной инфекцией, сообщил глава комиссии Мосгордумы по безопасности Кирилл Щитов.

Он отметил, что москвичи с ОРВИ будут подписывать добровольное согласие о том, что они осознают риски в случае подтверждения коронавируса и готовы соблюдать правила лечения, предписанные врачами, а также отправлять свои фотографии для внесения в базу системы интеллектуального распознавания лиц.

«Их передвижение можно будет проконтролировать и применить меры административного воздействия, как и для других нарушителей предписанного врачами режима строгой самоизоляции», — рассказал Щитов «РИА Новости» во вторник, 21 апреля.

Если нарушители карантина будут перемещаться на автомобиле без цифрового пропуска, то дорожные камеры это зафиксируют и будет выписан штраф. Вопрос о том, будут ли их машины отправлять на спецстоянку, как у инфицированных коронавирусом, пока обсуждается, сказал Щитов.

Если у граждан есть цифровой пропуск, то они могут поехать в медучреждение для получения помощи, что прописано в указе мэра столицы.

Ранее во вторник сообщалось, что москвичей с симптомами ОРВИ без подтвержденного диагноза COVID-19 с 22 апреля обязали соблюдать режим самоизоляции.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в мегаполисе ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте.

Пешеходам пропуска пока не нужны. Для передвижения по городу необходим документ, где указан адрес проживания гражданина.

За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался. 45,5% зараженных не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых случаев — 3083 — выявлено в Москве. За весь период коронавирус в столице зафиксирован у 29 433 человек.

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