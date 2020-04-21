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В Москве разрешили ездить грузовикам ночью без пропусков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Грузовой автотранспорт сможет ездить по Москве ночью с 22:00 до 6:00 без цифровых пропусков. Эта информация следует из указа мэра столицы Сергея Собянина, опубликованного на сайте городского правительство 21 апреля.

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Выполнение указа градоначальник проконтролирует лично.

Изменение внесено в указ от 11 апреля, согласно которому из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 15 апреля в Москве и Подмосковье вводятся электронные пропуска для поездок на личном или общественном транспорте. 18 апреля появились новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

В ГУ МВД 21 апреля предупредили жителей столичного региона, что в соцсетях появились нелегальные предложения о продаже QR-кодов для передвижения по Москве и Подмосковью, которые официально оформляются бесплатно. Правоохранители призывают граждан не вестись на такие предложения, а о попытках мошенничества сообщать в полицию.

По данным оперштаба на 21 апреля общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 52 763 человек, умерли 456 пациентов, а выздоровели ― 3873.

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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