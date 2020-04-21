Прямой эфир

Жителей Карелии предупредили об ухудшении погоды

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Карелии в ближайшие сутки ожидается сильный ветер. Жителям региона рекомендуют соблюдать меры безопасности.

Ухудшение погодных условий ожидается в шести муниципалитетах. По данным МЧС, ветер усилится в Кемском, Медвежьегорском, Пудожском, Сегежском, Лоухском и Беломорском районах. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

22 апреля ветер может усилиться до 15–18 м/с.

Ранее сообщалось, что ухудшение погоды ожидается в Москве. Порывы ветра будут достигать 16–22 м/с. При этом в ближайшие дни на столицу обрушится месячная норма осадков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ограничение движения ввели в Мурманской области из-за погоды
Дождливую погоду спрогнозировали в Приморском крае

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020