Жителей Карелии предупредили об ухудшении погоды

В Карелии в ближайшие сутки ожидается сильный ветер. Жителям региона рекомендуют соблюдать меры безопасности.

Ухудшение погодных условий ожидается в шести муниципалитетах. По данным МЧС, ветер усилится в Кемском, Медвежьегорском, Пудожском, Сегежском, Лоухском и Беломорском районах. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

22 апреля ветер может усилиться до 15–18 м/с.

Ранее сообщалось, что ухудшение погоды ожидается в Москве. Порывы ветра будут достигать 16–22 м/с. При этом в ближайшие дни на столицу обрушится месячная норма осадков.