Столица окажется в эпицентре урагана

Москва окажется в эпицентре урагана. Ожидаются порывы ветра до 16–22 м/с. В ближайшие дни выльется месячная норма осадков. Температура воздуха плюсовая: днём в среднем 6–9°С. Ветер стихнет к выходным, но дожди не закончатся. По прогнозам синоптиков, лить будет и всю следующую неделю.