Синоптики пообещали теплый апрель в РФ

Погода в апреле по всей стране будет чуть теплее обычного. В Москве воздух прогреется на 1,5 градуса выше нормы. Ночью возможны кратковременные похолодания до –9°С. Тепло может порадовать жителей Хабаровска, Камчатки и Сибири. В Пскове, Калининграде, ЯНАО и на Алтае возможен избыток осадков, зато в Иркутской области и Забайкалье дождей может не хватать.