Синоптики дали прогноз на весну и лето в России

Россиян ждет теплая весна. Температура выше, чем обычно, будет на Урале, в Сибири и Северо-Западном округе, а также в европейской части страны. В это время на юге России может возникнуть недостаток осадков. Такой прогноз дают в Гидрометцентре. Что касается лета, то погода будет такой, как все привыкли, в пределах нормы. Вот только в северной части Сибири ожидается аномальная жара в июне.