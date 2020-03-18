Участок Транскавказской автомагистрали закрыт из-за сильного снегопада

Из-за сильного снегопада и повышенной лавинной опасности был закрыт участок Транскавказской автомагистрали. Сотрудники противолавинной службы и спасатели МЧС провели разведку. Всего было зафиксировано восемь самосходов лавин с перекрытием дороги. Автомагистраль расчищают трактора. Работникам дорожной службы удалось пробить путь для спецтехники. Из-за непогоды не получается обстрелять лавинные очаги.