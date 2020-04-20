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Дождливую погоду спрогнозировали в Приморском крае

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В Приморском крае ожидается дождливая погода в начале недели. По данным синоптиков, во Владивостоке возможен мокрый снег.

По данным синоптиков, по Приморью будут проходить фронтальные разделы, которые принесут осадки. Наиболее интенсивные дожди ожидаются до конца суток 20 апреля и в ночь на 21 апреля. Во Владивостоке ожидается мокрый снег. На побережье ветер усилится до 18–20 м/с. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

В ближайшие дни температура воздуха будет невысокой. Во Владивостоке в дневные часы будет теплеть до +4…+7, на территории края до +10 градусов.

Повышение температурного фона ожидается с 23 апреля. При этом осадки прекратятся.

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