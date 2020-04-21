Прямой эфир

Ограничение движения ввели в Мурманской области из-за погоды

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Мурманской области на двух дорогах ограничили движение транспорта. Ситуация связана с ухудшением погодных условий.

Согласно прогнозам, в течение дня 21 апреля в регионе усилится западный и северо-западный ветер. Порывы будут достигать скорости 22 м/с. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

В связи с погодными условиями вводится ограничение движения по участку трассы Кола – Серебрянское ГЭС от 32 км до поселка Туманного. Также ограничено движение на автоподъезде к селу Териберка.

Аналогичные ограничения вводились 13 апреля в связи с ухудшениями погодных условий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Восстановление леса на площади 1,4 тыс. га проведут в Мурманской области
Трассы в Мурманской области закрыли из-за метели

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020