Ограничение движения ввели в Мурманской области из-за погоды

В Мурманской области на двух дорогах ограничили движение транспорта. Ситуация связана с ухудшением погодных условий.

Согласно прогнозам, в течение дня 21 апреля в регионе усилится западный и северо-западный ветер. Порывы будут достигать скорости 22 м/с. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

В связи с погодными условиями вводится ограничение движения по участку трассы Кола – Серебрянское ГЭС от 32 км до поселка Туманного. Также ограничено движение на автоподъезде к селу Териберка.

Аналогичные ограничения вводились 13 апреля в связи с ухудшениями погодных условий.