Россияне на 22% сократили интернет-покупки из-за рубежа

Россияне стали делать меньше онлайн-покупок из-за рубежа — на 22% в I квартале года, а спрос на товары отечественных интернет-магазинов увеличился на 500%. Это данные Федеральной таможенной службы. Эксперты связывают сокращение заказов с зарубежных сайтов со снижением потребности в непродовольственных товарах в период пандемии. А рост числа новых клиентов российских маркетплейсов объясняется замещением офлайн-покупок. По объему онлайн-заказов лидируют жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Пятерку замыкают Краснодарский край и Ростовская область.