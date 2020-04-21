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Россияне на 22% сократили интернет-покупки из-за рубежа

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Россияне стали делать меньше онлайн-покупок из-за рубежа — на 22% в I квартале года, а спрос на товары отечественных интернет-магазинов увеличился на 500%. Это данные Федеральной таможенной службы. Эксперты связывают сокращение заказов с зарубежных сайтов со снижением потребности в непродовольственных товарах в период пандемии. А рост числа новых клиентов российских маркетплейсов объясняется замещением офлайн-покупок. По объему онлайн-заказов лидируют жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Пятерку замыкают Краснодарский край и Ростовская область.

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