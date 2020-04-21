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Роспотребнадзор назвал число находящихся под наблюдением из-за COVID-19 человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Из-за подозрения на наличие коронавируса под медицинским наблюдением находятся 139 тыс. человек. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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«В РФ проведено более 2,1 млн тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаются 139 тыс. человек», ― цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что за прошедшие сутки было проведено около 89 тыс. тестов на наличие этой инфекции.

Накануне стало известно, что тест-систему, которая выявляет антитела, нейтрализующие коронавирус, зарегистрируют на следующей неделе.

При этом ранее в тот же день НИИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи заявил, что тест-система на антитела к коронавирусу поступит на регистрацию в Росздравнадзор уже к концу недели.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 20 апреля в России общее число заболевших достигло 47 121 человека, умерли 405 пациентов, выздоровели ― 3446.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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