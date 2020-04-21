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Новая инфекционная больница в Москве приняла первых пациентов с COVID-19

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Новая инфекционная больница в поселении Вороновское в Москве приняла первых 20 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

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По словам главврача городской клинической больницы № 68 имени В.П. Демихова Сергея Переходова, в новой клинике будут работать более тысячи различных медицинских специалистов.

Он отметил, что рассчитанный на 800 коек центр сможет, при необходимости, расширить свои мощности до 900.

«На сегодняшний день к работе приступили более 500 сотрудников, и мы продолжаем набор специалистов», — рассказал Переходов.

Также сообщается, что больница оснащена собственной лабораторией, которая позволит организовывать более 10 тыс. исследований в сутки.

Для персонала медучреждения, которое находится далеко от центра города, предусмотрено комфортабельное общежитие примерно на 1,3 тыс. человек.

О том, что медучреждение в поселении около деревни Голохвастово примет первых пациентов в понедельник сообщил мэр столицы Сергей Собянин 17 апреля. Он отметил, что все основные строительные работы на объекте уже завершены.

11 апреля о завершении строительства центра сообщил заместитель Собянина по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он в свою очередь добавил, что изначально больница рассчитывала принять до 500 пациентов, но теперь сможет разместить 900 больных.

Площадь стационара, как ранее сообщалось, составляет 70 тыс. кв. м. Всего на создание комплекса могут потратить до 50 млрд рублей, значительная часть этой суммы пойдет на дорогостоящее оборудование.

По данным оперштаба на утро 21 апреля, в России зафиксирован 47 121 случай заболевания, умерли 405 человек, выздоровели — 3446.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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