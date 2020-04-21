Роскачество рассказало о правилах товарного соседства в холодильнике

Роскачество 21 апреля на своем сайте опубликовало рекомендации по хранению продуктов в домашнем холодильнике.

Хранить продукты рекомендуется в упаковках или закрытыми крышками, чтобы в случае их порчи, споры плесени не разлетались по холодильнику. Кроме того, таким образом, одни продукты не будут пахнуть другими.

Скоропортящиеся продукты лучше всего не размещать на дверце холодильника, так как там выше температура. Например, творог лучше всего хранить на полке поглубже. Молочные продукты, в целом, желательно хранить отдельно и закрытыми. Молоко из пакета после вскрытия не стоит класть рядом с фруктами и овощами, поскольку в ходе процесса гниения споры плесени могут попасть в молоко.

Также не рекомендуется хранить готовые продукты рядом с сырым мясом.СанПиН предписывает хранить его в отдельном холодильнике, но если такого нет, то хотя бы на разных полках. Не стоит также хранить вместе продукты с запахом и без него. Например, рыбу или специи рядом со сливочным маслом, сыром и яйцами.

Накануне в Роскачестве заявили, что для того, чтобы похудеть во время самоизоляции на даче, нужно ежедневно по полчаса заниматься физкультурой, а также правильно питаться.