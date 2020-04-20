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Роскачество дало советы по похудению на даче во время самоизоляции

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Фото: Depositphotos
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Чтобы похудеть во время самоизоляции на даче, нужно ежедневно по полчаса заниматься физкультурой, а также правильно питаться. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник, 20 апреля, на официальном сайте Роскачества.

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«Чтобы загородное «заточение» сделать еще и полезным, занимайтесь каждый день по полчаса физкультурой. Каждый день по полчаса нагрузок плюс правильное питание, а в результате уже к началу мая вы не только сможете избавиться от 2–3 кг, но и подтяните мышцы», ― отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что спортивные упражнения снижают влияние стрессов на организм, а занятия на природе увеличивают их эффективность. Чтобы похудеть, в основу ежедневного рациона стоит включить белковые продукты и овощи, а от сахара и муки нужно отказаться.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. 2 апреля президент России Владимир Путин продлил в стране период нерабочих дней до 1 мая.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 19 апреля в России общее число заболевших достигло 42 853 человека, умерли 361 пациент, выздоровели ― 3291.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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