Синоптики объяснили причины лесного пожара рядом с Чернобыльской АЭС

Причинами высокой пожарной опасности в лесах Восточной Европы, в том числе вблизи Чернобыльской АЭС на Украине, стали не промерзшая зимой земля и отсутствие снега. Об этом «РИА Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, глубина промерзания почвы рядом с Москвой обычно 50–60 см, в районе Киева немного меньше. Промерзая, земля сохраняет влагу, которая накопилась осенью. В случаях, когда земля не промерзла, а снега нет, при антициклональной погоде даже в марте происходит обезвоживание верхних слоев почвы и прогнозируется ранняя естественная пожарная опасность.

Также Вильфанд добавил, что несмотря на природную пожарную опасность, главную роль сыграл человеческий фактор, который стал причиной пожара. Ранее украинским спасателям удалось потушить пожар, в том числе благодаря осадкам, но до конца недели их ждать не стоит, заявил синоптик.

Вильфанд спрогнозировал Украине прохладную, но солнечную погоду в начале недели и около 17–20 градусов тепла во второй половине недели. При этом существенных осадков в районе Киева, Чернобыля и Припяти не ожидается. Ветер будет порывистым. Повышения радиации рядом ЧАЭС, по его словам, не фиксируется, однако ситуация с пожарами в регионе тяжелая, а рядом с бывшей станцией находятся торфяники.

Ранее, 18 апреля, сообщалось, что в зоне Чернобыльской АЭС продолжается тление травяного настила и пней. К тушению привлечены 716 человек и 166 единиц техники.

Первые новости о лесном пожаре на территории зоны отчуждения появились 4 апреля. На следующий день в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заверили, что пожарные ликвидировали открытый огонь в чернобыльской зоне отчуждения, однако спустя три дня площадь пожара увеличилась более чем в три раза, достигнув 35 га.

Через 10 дней сразу несколько источников в экстренных службах Украины заверили, что пожар ликвидирован. Но 16 апреля из-за сильного ветра горение возобновилось.

18 апреля официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва готова оказать помощь в тушении пожара, однако соответствующих просьб пока не поступало, пишет «Газета.ру».