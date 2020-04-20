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Роспотребназдор оценил уровень радиации на фоне пожаров зоне Чернобыльской АЭС

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Фото: ТАСС/Сивков Петр
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Радиационная обстановка в России остается стабильной, несмотря на пожары в зоне Чернобыльской АЭС. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает Роспотребнадзор.

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«В связи с пожарами в 30-километровой зоне Чернобыльской АЭС Роспотребнадзором продолжается мониторинг радиационной обстановки в приграничных территориях. По данным мониторинга радиационная обстановка в Российской Федерации остается стабильной», — говорится в заявлении.

В Роспотребнадзоре отметили, что за последние две недели проведено 120 измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения. Специалисты не зафиксировали превышения естественного гамма-фона.

Первые новости о лесном пожаре на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС появились 4 апреля. Спустя сутки в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заверили, что пожарные ликвидировали открытый огонь в чернобыльской зоне отчуждения, однако через три дня площадь пожара увеличилась более чем в три раза, достигнув 35 га.

14 апреля сразу несколько источников в экстренных службах Украины заверили, что пожар ликвидирован. Вместе с тем, в минувшую субботу сообщалось, что в зоне Чернобыльской АЭС продолжается тление травяного настила и пней.

По состоянию на 20 апреля, удалось локализовать один из четырех очагов тления в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

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