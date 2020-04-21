Военные врачи РФ и Италии приняли 70 пациентов в полевом госпитале

Российские врачи совместно с итальянскими коллегами приняли на лечение еще 70 пациентов с коронавирусом в полевом госпитале Бергамо. Об этом информирует Минобороны РФ.

Согласно сообщению, в настоящее время в госпитале продолжают лечение 41 пациент. Больные с тяжелой формой пневмонии из-за COVID-19 находятся в отделениях интенсивной терапии, а выздоравливающие и поступившие больные с легкой степенью — в терапевтическом отделении.

Российские и итальянские медики с начала работы госпиталя вылечили от коронавирусной инфекции 29 пациентов. Кроме того, военные специалисты РФ и Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в Клузоне и Гадзанига.

16 апреля итальянские врачи поблагодарили медиков из России за помощь в борьбе с коронавирусом в Бергамо — одном из эпицентров распространения болезни в Италии.

2 апреля российский вирусолог Александр Семёнов рассказал, что в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам из РФ борщ. Однако подарок итальянских поваров вызвал споры и возмущение украинцев в соцсетях.

С 23 по 25 марта в Италию прибыли 15 российских самолетов Ил-76, которые доставили в страну военных медиков, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекции коронавируса.