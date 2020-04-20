В Италии впервые с начала эпидемии снизилось число зараженных коронавирусной инфекцией граждан. Об этом сообщает издание Il Messaggero в понедельник, 20 апреля.

«На сегодня число инфицированных составляет 108 237 человек, на сутки это число снизилось на 20», — говорится в материале.

Число летальных исходов за сутки находится ниже отметки 500 и составляет 454 случая. Число выздоровевших пациентов увеличилось на 1822 человека и составило 48 877. Всего в стране зафиксировано более 181,2 тыс. случаев заболевания.

Ранее во вторник в Национальной обсерватории здравоохранения спрогнозировали сроки окончания эпидемии. По мнению экспертов, это может произойти в конце июня.

С 10 марта Италия закрылась на карантин. Власти запретили проведение любых массовых мероприятий и торжеств. Музеи, кинотеатры, развлекательные центры и театры перестали работать.

10 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время пресс-конференции заявил о продлении в стране режима карантина до 3 мая.

Вместе с тем на минувшей неделе некоторые магазины детских товаров, книжные и парфюмерные открылись в ряде областей страны в соответствии с правительственным декретом.