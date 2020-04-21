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Скворцова назвала сроки выхода России на пик заболеваемости коронавирусом

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Россия выйдет на пик заболеваемости коронавирусом до мая. Об этом в эфире программы «Познер» 20 апреля заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

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Она объяснила, что в ФМБА есть аналитики, математики, инфекционисты и эпидемиологи. Эти специалисты собирают данные по каждому отдельному округу и создают прогноз, который ежедневно обновляется. По их мнению, Россия недалека от пика заболевания, отмечает телеканал «360». Скворцова затруднилась ответить, как долго будет длиться этот пик в России, пишет НСН.

Помимо этого, Скворцова отметила, что 6 тыс. зараженных в России выявили в тот день, когда правительство расширило круг тестирования контактных лиц. По ее словам, «число тяжелых форм остановилось, оно больше не растет, но общий прирост есть». Скворцова пояснила, что речь идет не только о контактных «по подтвержденному коронавирусу», но и о контактных с любым заболевшим ОРВИ «и так далее», пишет RT.

Глава ФМБА уточнила, что выявляемость улучшилась благодаря тому, что стали лучше определять бессимптомных пациентов, их доля от общего количества больных составляет 45%. Она подчеркнула, что в 20% случаев болезнь протекает в сложной форме, в 30% — в легкой.

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Средний возраст пациентов с коронавирусом составляет от 44 до 47 лет. При этом в тяжелой форме болезнь протекает у россиян старше 70 или у тех, у кого есть сопутствующие заболевания.

Ранее в этот же день председатель Мосгордумы Алексей Шапошников спрогнозировал, что принятые властями меры против коронавируса позволят к концу апреля — началу мая выйти на плато и замедлить рост заражений. В то же время президент России Владимир Путин назвал сложной ситуацию с распространением коронавируса в стране. Он считает, опираясь на мнение специалистов, что пик заболеваемости еще впереди.

В России по данным на 20 апреля зарегистрировано более 47 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 405 человек скончались. Более 3,3 тыс. человек полностью вылечились, пишет «Федеральное агентство новостей».

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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