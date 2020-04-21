Эксперт ВОЗ предсказал долгие годы существования в условиях коронавируса

Человечеству придется долгие годы существовать в условиях угрозы коронавируса, поскольку нет никаких гарантий, что вакцина от этой инфекции будет когда-либо разработана. Об этом заявил эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и профессор Лондонского имперского колледжа Дэвид Набарро, слова которого приводит The Observer.

По словам Набарро, общественность не должна надеяться, что вакцина будет разработана в ближайшее время, и должна быть готова адаптироваться к сохраняющейся угрозе.

Эксперт отметил, что «некоторые вирусы очень, очень сложны, когда дело доходит до разработки вакцин».

«Это означает изоляцию тех, у кого наблюдаются признаки болезни, а также тех, с кем они контактировали. Пожилые люди должны быть защищены. Кроме того, необходимо обеспечить достаточную вместимость больниц. Это станет новой нормой для всех нас», — сказал профессор.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 20 апреля, количество зараженных новым типом коронавируса в мире превысило 2,48 млн человек, из них 170 тыс. скончались, 646 тыс. пациентов выписаны из больниц.