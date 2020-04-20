Названа доля планирующих отменить речные круизы российских туристов

Аннулировать речные круизы, которые в 2020 году не состоятся из-за пандемии коронавируса, намерены примерно 30% клиентов. Об этом в понедельник, 20 апреля, «РИА Новости» сообщила заместитель генерального директора по туризму компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова.

«Сейчас мы индивидуально обзваниваем каждого туриста, кто купил туры на майские праздники. Всем предлагаем на выбор три варианта: пересадка на другой маршрут, перенос срока того же тура на следующий год или аннуляцию», — рассказала она, добавив, что на данный момент компания не имеет возможности вернуть средства туристам, так как сотрудники работают удаленно.

Гончарова отметила, что примерно 30% туристов пишут заявления на аннуляцию туров, также 30% согласились на замену туров в 2020 году и такое же число туристов хотят отправиться в такую же поездку, но на следующий год.

«У туристов на руках остается первичный договор, который сохраняет за ними право воспользоваться любым из этих вариантов на свое усмотрение. При этом мы даём своим клиентам скидку 25% на следующий круиз», — пояснила она.

16 апреля исследование сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru показало, что в период самоизоляции больше всего россиян (49%) соскучились по поездкам с экскурсиями в Европу. Еще 37% опрошенных рассказали, что соскучились по пляжному отдыху, а 22% признались, что хотели бы поехать в Азию, в частности в Таиланд, Шри-Ланку и на Бали.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России зафиксировано 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране выявлен 47 121 случай заболевания, умерли 405 человек, выздоровели — 3446.

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